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Зинченко назвал оппонента, против которого ему было наиболее сложно играть

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И это - Мо Салах

Зинченко назвал оппонента, против которого ему было наиболее сложно играть

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, против какого игрока в АПЛ ему был наиболее сложно играть.

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"Мохаммед Салах. Он очень резкий, быстрый, физически сильный. Он может расшатать своего оппонента, никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент.

Если вы даете ему пространство, и он врывается в это пространство – остановить его будет очень трудно", – сказал Зинченко.

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В статье: Арсенал (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах Александр Зинченко
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Источник:
Rio Ferdinand Presents FIVE

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