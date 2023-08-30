Зинченко назвал оппонента, против которого ему было наиболее сложно играть

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал, против какого игрока в АПЛ ему был наиболее сложно играть.

"Мохаммед Салах. Он очень резкий, быстрый, физически сильный. Он может расшатать своего оппонента, никогда не знаешь, что он сделает в следующий момент.

Если вы даете ему пространство, и он врывается в это пространство – остановить его будет очень трудно", – сказал Зинченко.