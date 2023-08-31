Миколенко получил травму в своем первом матче в сезоне
Защитник не доиграл матч Кубка английской лиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против "Донкастера" (2:1).
Украинец начал встречу в стартовом составе "ирисок" впервые в текущем сезоне. Он провел на поле 74 минуты, после чего был заменен на Джеймса Тарковски из-за травмы.
О деталях повреждения футболиста пока ничего не известно.
Заметим, что Миколенко пропустил тренировочный сбор "Эвертона" в Швейцарии. Однако в начале августа он сыграл в контрольных матчах против "Монцы" (2:2) и "Спортинга" (1:0).
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Источник:AROGED
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