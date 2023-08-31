Лунин на старте сезона заслужил больше доверия Анчелотти, - Marca

Украинский голкипер " Реала " Андрей Лунин после стартовых матчах сезона в чемпионате Испании, в которых он выходил в стартовом составе своей команды из-за травмы Тибо Куртуа, заработал больше доверия со стороны главного тренера команды Карло Анчелотти, пишет Marca.

Источник пишет о том, то в летнее межсезонье тренер хотел избавиться от украинца, выставив его на трансфер, однако выступления и тренировки 24-летнего украинца были достаточно убедительными.

Теперь коуч не планирует продавать украинца и более того, готов давать Лунину больше игровой практики по ходу нынешнего сезона.

Напомним, что Лунин провел два полных матча в Ла Лиге, однако затем пост №1 занял арендованный в "Челси" на замену травмированному Куртуа Кепа Аррисабалага.