Лунин на старте сезона заслужил больше доверия Анчелотти, - Marca
Тренер может дать украинцу больше игровой практики
Фото: realmadrid.com
Украинский голкипер "
Источник пишет о том, то в летнее межсезонье тренер хотел избавиться от украинца, выставив его на трансфер, однако выступления и тренировки 24-летнего украинца были достаточно убедительными.
Теперь коуч не планирует продавать украинца и более того, готов давать Лунину больше игровой практики по ходу нынешнего сезона.
Напомним, что Лунин провел два полных матча в Ла Лиге, однако затем пост №1 занял арендованный в "Челси" на замену травмированному Куртуа Кепа Аррисабалага.
Lunin has regained confidence in the eyes of Carlo Ancelotti and could play more frequently during the season. The coach's idea was to part ways with him during the summer but his start to the season was considered convincing.— Madrid Universal (@MadridUniversal) August 31, 2023
— @marca pic.twitter.com/7F0UfoWTGE
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