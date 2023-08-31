Осиек отказался комментировать информацию о подписании Гармаша

Хорватский "Осиеке" ответил на запрос украинских СМИ относительно слухов о том, что хавбек "Динамо" Денис Гармаш переходит в хорватский клуб.

Впрочем, ответ клуба был короткий.

"Осиек" не комментирует трансферные спекуляции", – заявили в клубе.

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Напомним, что ранее СМИ сообщали, что детали между клубами и 33-летним футболистом уже согласованы, украинцу осталось только пройти медосмотр.