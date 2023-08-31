  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Осиек отказался комментировать информацию о подписании Гармаша
В тренде

Осиек отказался комментировать информацию о подписании Гармаша

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Хорватский клуб сохраняет молчание

Осиек отказался комментировать информацию о подписании Гармаша

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Хорватский "Осиеке" ответил на запрос украинских СМИ относительно слухов о том, что хавбек "Динамо" Денис Гармаш переходит в хорватский клуб.

Впрочем, ответ клуба был короткий.

"Осиек" не комментирует трансферные спекуляции", – заявили в клубе.

Читайте такжеГармаш проходит медосмотр в хорватском Осиеке

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что детали между клубами и 33-летним футболистом уже согласованы, украинцу осталось только пройти медосмотр.

По теме
yellow-arrow
Коваленко: Мотивация очень высока - хочу доказать свою ценность, вернуться в сборную Украины
yellow-arrow
Очередное повреждение. Миколенко вряд ли сыграет в матче с Шеффилдом
yellow-arrow
Рудько покинул Лех и ищет себе новую команду
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Динамо (Киев) Осиек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде