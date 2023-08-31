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Очередное повреждение. Миколенко вряд ли сыграет в матче с Шеффилдом

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Главное, чтоб успел восстановиться до матчей сборных

Очередное повреждение. Миколенко вряд ли сыграет в матче с Шеффилдом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко вряд ли будет доступен на матч 4-го тура АПЛ между с "Шеффилд Юнайтед".

Как сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер "ирисок" Шон Дайч, украинец снова получил повреждение в матче 1/32 финала Кубка английской лиги против "Донкастера" (2:1). Он был заменен на 75-й минуте.

Его участие в матче с "Шеффилд Юнайтед" под большим вопросом, заявил Дайч.

Напомним, что для Миколенко матч с "Донкастером" был первым в сезоне. В трех стартовых играх в рамках АПЛ он на поле не выходил, оставаясь в запасе.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Эвертон

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