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Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию

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Клуб Ла Лиги возьмет в аренду украинского игрока

Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук близок к смене клубной прописки. 27-летний украинец станет игроком "Валенсии". Это будет аренда на один год.

Яремчук уже прибыл в Испанию, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с "летучими мышами".

Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Форварда оценивается в 5 миллионов евро.

"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Брюгге
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