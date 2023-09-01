Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию
Клуб Ла Лиги возьмет в аренду украинского игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук близок к смене клубной прописки. 27-летний украинец станет игроком "Валенсии". Это будет аренда на один год.
Яремчук уже прибыл в Испанию, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с "летучими мышами".
Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Форварда оценивается в 5 миллионов евро.
"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.
????ROMAN YAREMCHUK YA ESTÁ EN VALENCIA— Nacho Sanchis (@sanchis14) August 31, 2023
????????El DC de 1,91 aterriza ahora mismo en el aeropuerto
Como hemos avanzado, llega cedido y se negocia opción de compra, no es fácil @relevo
????Mañana reunión para rescindir a Castillejo. Ya tiene cita para reconocimiento médico en Sassuolo pic.twitter.com/1PMKDuAWU8
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