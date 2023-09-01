Яремчук прибыл в Испанию для завершения трансфера в Валенсию

Нападающий "Брюгге" и сборной Украины Роман Яремчук близок к смене клубной прописки. 27-летний украинец станет игроком "Валенсии". Это будет аренда на один год.

Яремчук уже прибыл в Испанию, чтобы пройти медосмотр и подписать соглашение с "летучими мышами".

Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи. Форварда оценивается в 5 миллионов евро.

"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.