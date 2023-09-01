Вильям Галлас: агент Мудрика ошибся выбрав Челси
Галлас: Не понимаю, почему Мудрик всегда на скамейке и не получает шанс
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Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик зря перешел в "Челси".
"В прошлом сезоне я говорил о том, что Мудрик пожалеет о переходе в "Челси", потому что считал, что проявить себя он сможет в "Арсенале". Я не знаю, был ли это его выбор, выбор его агента или выбор "Шахтера".
В начале сезона он смотрелся хорошо, и я думал, что он проведет отличный год, но я не знаю, что произошло, почему он все время на скамейке, почему не получает шанс.
Мне жаль игроков, оказывающихся в такой ситуации. Агент Мудрика принял неправильное решение, приведя его в "Челси". Большинство перешедших в "Челси" футболистов были готовы играть и очень хорошо адаптировались.
Это говорит о том, что люди, которые занимались трансферами, знали, что делают. Сейчас ситуация немного иная», – заявил бывший защитник "Челси" и "Арсенала" в интервью Gambling Zone.
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