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Вильям Галлас: агент Мудрика ошибся выбрав Челси

Наши за границей
(1 голосов)

Галлас: Не понимаю, почему Мудрик всегда на скамейке и не получает шанс

Вильям Галлас: агент Мудрика ошибся выбрав Челси

фото из свободных источников

UA-Футбол
Новина українською

Вильям Галлас считает, что Михаил Мудрик зря перешел в "Челси".

"В прошлом сезоне я говорил о том, что Мудрик пожалеет о переходе в "Челси", потому что считал, что проявить себя он сможет в "Арсенале". Я не знаю, был ли это его выбор, выбор его агента или выбор "Шахтера".

В начале сезона он смотрелся хорошо, и я думал, что он проведет отличный год, но я не знаю, что произошло, почему он все время на скамейке, почему не получает шанс.

Мне жаль игроков, оказывающихся в такой ситуации. Агент Мудрика принял неправильное решение, приведя его в "Челси". Большинство перешедших в "Челси" футболистов были готовы играть и очень хорошо адаптировались.

Это говорит о том, что люди, которые занимались трансферами, знали, что делают. Сейчас ситуация немного иная», – заявил бывший защитник "Челси" и "Арсенала" в интервью Gambling Zone.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
football.london

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Комментарии (4)
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Romanik2806 (Киев)
01.09.2023 в 14:23
Все вирішив рижий татарин)
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Artemanat (Кривой Рог)
01.09.2023 в 13:52
Брайтон де ти?
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Romerik (YNWA)
01.09.2023 в 13:44
Агент Мудрика нічого не вирішував, наївний)
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0
0
avatar
genpet (Николаев)
01.09.2023 в 13:37
А його це хібба цікавило ? Його інтерес був у як найбільшій сумі і свого проценту від неї...
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