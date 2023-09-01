Валенсия официально объявила о подписании Яремчука
Роман Яремчук отправится в аренду в Валенсию
УАФ/Автор невідомий
Роман Яремчук отправится в аренду в "Валенсию".
Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.
Нападающий оценивается в 5 миллионов евро.
"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.
¡Qué GRANDE es ser del VALENCIA CF! ????#ADNVCF pic.twitter.com/38WfapUVwM— Valencia CF (@valenciacf) September 1, 2023
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