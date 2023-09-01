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Валенсия официально объявила о подписании Яремчука

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Роман Яремчук отправится в аренду в Валенсию

Валенсия официально объявила о подписании Яремчука

УАФ/Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук отправится в аренду в "Валенсию".

Напомним, что Роман прошлым летом за рекордные для "Брюгге" 17 миллионов евро покинул "Бенфику". За это время украинец провел 32 матча за бельгийский клуб, забил 2 гола и отдал 4 результативных передачи.

Нападающий оценивается в 5 миллионов евро.

"Валенсия" в прошлом сезоне финишировала на 16-м месте, избежав вылета.

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В статье: Роман Яремчук Валенсия
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