Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо

Украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону". Об этом сообщает Telegram-канал BuckarooBanzai.

Детали соглашения не разглашаются. Известно, что 19-летний футболист будет пока играть за вторую команду испанского клуба.

Мельниченко является воспитанником киевского "Динамо". Ранее выступал за "Ниву" Бузовую и "Рух" U-19. Кроме того, в прошлом сезоне в составе львовского клуба Дмитрий сыграл в трех поединках Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, цвета "Жироны" защищают двое футболистов сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.