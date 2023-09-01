Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо
Украинизация полным ходом
Фото: t.me/buckarobanza
Украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону". Об этом сообщает Telegram-канал BuckarooBanzai.
Детали соглашения не разглашаются. Известно, что 19-летний футболист будет пока играть за вторую команду испанского клуба.
Мельниченко является воспитанником киевского "Динамо". Ранее выступал за "Ниву" Бузовую и "Рух" U-19. Кроме того, в прошлом сезоне в составе львовского клуба Дмитрий сыграл в трех поединках Юношеской лиги УЕФА.
Напомним, цвета "Жироны" защищают двое футболистов сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.
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Источник:Telegram
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Лекарь (село Дарниця)
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