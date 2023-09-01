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Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо

Наши за границей
(1 голосов)

Украинизация полным ходом

Еще один украинец. Жирона подписала воспитанника Динамо

Фото: t.me/buckarobanza

Новина українською

Украинский полузащитник Дмитрий Мельниченко перешел в "Жирону". Об этом сообщает Telegram-канал BuckarooBanzai.

Детали соглашения не разглашаются. Известно, что 19-летний футболист будет пока играть за вторую команду испанского клуба.

Мельниченко является воспитанником киевского "Динамо". Ранее выступал за "Ниву" Бузовую и "Рух" U-19. Кроме того, в прошлом сезоне в составе львовского клуба Дмитрий сыграл в трех поединках Юношеской лиги УЕФА.

Напомним, цвета "Жироны" защищают двое футболистов сборной Украины - Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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В статье: Жирона
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Комментарии (10)
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Грязный Гаррик (C)
01.09.2023 в 16:03
Границы , законы...Эта другое...
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0
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жажа_the_best (Харьков)
01.09.2023 в 15:52
Украинцы хотят не через динама попасть в еврокубки, а не через Жирону.
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0
0
avatar
Brian Cohen (Дніпро)
01.09.2023 в 16:49
ага, а інші хочуть навпаки, через Сосі, Дед.
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0
0
alex.belogubko (одесса)
01.09.2023 в 15:27
почему не кто не берёт игроков с U 19 с ЧО --даже ГРИ и тот не приглашает --не кого все левоногие
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0
-1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.09.2023 в 15:46
никто...ляПисати грамотно не навчилися навіть на мові вбивць, але щось намагаються коментувати...
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+2
0
Kondor (Веселе)
01.09.2023 в 16:44
Ты прав.
0
0
Лекарь (село Дарниця)
01.09.2023 в 16:55
Воно - телепень, не звертайте уваги
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
01.09.2023 в 15:11
Totally in love with Girona
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0
0
Kondor (Веселе)
01.09.2023 в 16:46
Я понял.Тебе все равно кому дупу лизать
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0
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Artemanat (Кривой Рог)
01.09.2023 в 15:11
Думав Бражко
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0
0

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