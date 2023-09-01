Тренер Валенсии: Ждем от Яремчука, что он будет регулярно забивать
Еще один украинец в Испании
valenciacf.com
Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха дал предварительную оценку украинскому новичку команды Роману Яремчуку.
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"Характеристики Яремчука дают ему шанс стать полезным для нас игроком. Его возраст позволяет надеяться на прогресс. Мы ждем от него мобильности в атаке и голов.
Надеемся, что Роману будет комфортно в команде и он сможет регулярно забивать. Мы ждем от него именно этого. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему матчу (с "Алавесом", - прим.)", – сказал Бараха.
Напомним, что "Валенсия" арендовала украинского форварда у "Брюгге".
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Источник:Marca
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