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Тренер Валенсии: Ждем от Яремчука, что он будет регулярно забивать

Наши за границей
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Еще один украинец в Испании

Тренер Валенсии: Ждем от Яремчука, что он будет регулярно забивать

valenciacf.com

Новина українською

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха дал предварительную оценку украинскому новичку команды Роману Яремчуку.

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"Характеристики Яремчука дают ему шанс стать полезным для нас игроком. Его возраст позволяет надеяться на прогресс. Мы ждем от него мобильности в атаке и голов.

Надеемся, что Роману будет комфортно в команде и он сможет регулярно забивать. Мы ждем от него именно этого. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему матчу (с "Алавесом", - прим.)", – сказал Бараха.

Напомним, что "Валенсия" арендовала украинского форварда у "Брюгге".

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В статье: Роман Яремчук Рубен Бараха Валенсия
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Источник:
Marca

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.09.2023 в 18:09
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