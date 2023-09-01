Тренер Валенсии: Ждем от Яремчука, что он будет регулярно забивать

Главный тренер "Валенсии" Рубен Бараха дал предварительную оценку украинскому новичку команды Роману Яремчуку.

"Характеристики Яремчука дают ему шанс стать полезным для нас игроком. Его возраст позволяет надеяться на прогресс. Мы ждем от него мобильности в атаке и голов.

Надеемся, что Роману будет комфортно в команде и он сможет регулярно забивать. Мы ждем от него именно этого. Посмотрим, будет ли он готов к завтрашнему матчу (с "Алавесом", - прим.)", – сказал Бараха.