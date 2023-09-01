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Яремчук: Валенсия - это прекрасная возможность, в этом сезоне я собираюсь выложиться на полную

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Украинец отправился в аренду в Валенсию

Яремчук: Валенсия - это прекрасная возможность, в этом сезоне я собираюсь выложиться на полную

valenciacf.com

Новина українською

Украинский новичок "Валенсии" Роман Яремчук дал свои первые комментарии в качестве игрока испанской команды.

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Переход в "Валенсию".

Я рад быть здесь, это очень большой клуб. Для меня это прекрасная возможность, и в этом сезоне я собираюсь выложиться на полную. Я приехал сюда, чтобы усердно работать, и надеюсь, что это будет хороший сезон для меня и для команды. Я горжусь тем, что играю за "Валенсию". Это невероятный клуб, и особенно для меня из Украины я горжусь быть здесь.

Фанаты и "Месталья" (стадион "Валенсии")

Болельщики невероятные, а атмосфера на стадионе фантастическая. Они всегда оказывают большое давление на соперника. Я горжусь тем, что нахожусь здесь, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха.

Работа на поле

Я всегда усердно работаю и всегда хочу совершенствоваться. Моя работа – забивать голы, и именно это я постараюсь сделать здесь, чтобы максимально помочь команде.

Команда и тренировки

Конечно, очень важно знать и понимать друг друга. С нетерпением жду первой личной встречи и начала совместной работы.

Игровой номер

Я выбрал "17". Этот номер у меня уже был в Бельгии, в "Генте". Я забивал с ним важные голы, так что думаю, у меня все сложится хорошо.

Украина

Это трудный момент для моей страны, но я здесь, чтобы играть в футбол. Я всегда думаю о своей стране и стараюсь помочь разными способами. Я хотел бы получить такую ​​поддержку и от жителей Валенсии.

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В статье: Роман Яремчук Валенсия
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Источник:
Валенсия

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