Малиновский: У меня были другие предложения с более выгодными контрактами
Руслан рассказал, почему выбрал именно Дженоа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "
"У меня были другие предложения с более выгодными контрактами. Но предложение "Дженоа" было наиболее конкретным. На рынке было много слухов, но факты не имеют значения.
И "Дженоа" сразу заставил меня почувствовать себя важным. Ко мне большое доверие, и я хочу отплатить за это", - сказал Малиновский.
Напомним, что "Дженоа" арендовала украинца у "Марселя" У итальянского клуба есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.
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