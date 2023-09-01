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Малиновский: У меня были другие предложения с более выгодными контрактами

Наши за границей
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Руслан рассказал, почему выбрал именно Дженоа

Малиновский: У меня были другие предложения с более выгодными контрактами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский в интервью Il Secolo XIX рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в генуэзском клубе.

"У меня были другие предложения с более выгодными контрактами. Но предложение "Дженоа" было наиболее конкретным. На рынке было много слухов, но факты не имеют значения.

И "Дженоа" сразу заставил меня почувствовать себя важным. Ко мне большое доверие, и я хочу отплатить за это", - сказал Малиновский.

Напомним, что "Дженоа" арендовала украинца у "Марселя" У итальянского клуба есть опция выкупа игрока за 10 миллионов евро.

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В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Трибуна

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