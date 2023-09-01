Малиновский: У меня были другие предложения с более выгодными контрактами

Украинский полузащитник " Дженоа " Руслан Малиновский в интервью Il Secolo XIX рассказал, почему решил продолжить карьеру именно в генуэзском клубе.

"У меня были другие предложения с более выгодными контрактами. Но предложение "Дженоа" было наиболее конкретным. На рынке было много слухов, но факты не имеют значения.

И "Дженоа" сразу заставил меня почувствовать себя важным. Ко мне большое доверие, и я хочу отплатить за это", - сказал Малиновский.