Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда

" Вильярреал " подписал контракт с 18-летним украинским форвардом Никитой Александровым.

Официальное представление игрока будет в ближайшее время.

Воспитанник "Динамо" и экс-игрок "Днепра-1" с 1 июля 2022 года был без клуба, но в феврале 2023 года начал тренироваться с неизвестной командой.

В активе парня есть 2 игры за сборную Украины U-19. Он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену на 3 минуты против сверстников из Люксембурга. Через неделю ему дали 7 минут против испанцев.