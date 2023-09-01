Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда
Еще один украинец в Испании
фото из соцсетей
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Официальное представление игрока будет в ближайшее время.
Воспитанник "Динамо" и экс-игрок "Днепра-1" с 1 июля 2022 года был без клуба, но в феврале 2023 года начал тренироваться с неизвестной командой.
В активе парня есть 2 игры за сборную Украины U-19. Он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену на 3 минуты против сверстников из Люксембурга. Через неделю ему дали 7 минут против испанцев.
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
01.09.2023 в 22:44
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Romerik (YNWA)
01.09.2023 в 22:59
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