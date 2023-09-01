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Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда

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(1 голосов)

Еще один украинец в Испании

Вильярреал подписал 18-летнего украинского форварда

фото из соцсетей

Новина українською

"Вильярреал" подписал контракт с 18-летним украинским форвардом Никитой Александровым.

Официальное представление игрока будет в ближайшее время.

Воспитанник "Динамо" и экс-игрок "Днепра-1" с 1 июля 2022 года был без клуба, но в феврале 2023 года начал тренироваться с неизвестной командой.

В активе парня есть 2 игры за сборную Украины U-19. Он дебютировал за команду в марте 2023 года, выйдя на замену на 3 минуты против сверстников из Люксембурга. Через неделю ему дали 7 минут против испанцев.

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В статье: Вильярреал
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
01.09.2023 в 22:44
йо йой й о , супер. Через 2-3 роки буде топ-збірна у нас
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Romerik (YNWA)
01.09.2023 в 22:59
Як цей ноунейм, так само, як і той з жирони і той голкіпер, яким "цікавився" реал, відноситься до збірної? Це гравці другого сорту, яких збирають клуби просто, щоб в разі чого, хтось 1 з 20 вистрілить
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