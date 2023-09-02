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Довбык: Цыганков – один из главных факторов в пользу моего перехода в Жирону

Наши за границей
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Игрок рассказал о дружбе с Виктором

Довбык: Цыганков – один из главных факторов в пользу моего перехода в Жирону

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

Нападающий "Жироны" Артем Довбик рассказал о том, как Виктор Цыганков помог ему адаптироваться в Испании.

– Накануне я решил жилищный вопрос. Сначала, как и другим новичкам, мне предложили поселиться в хорошем загородном отеле Camiral – очень удобно, он рядом с нашей клубной базой.

За это время у меня была возможность присмотреть себе квартиру. Выбрал один из домиков и заселился там с семьей. Рад, что жена и дочь присоединились ко мне на этой неделе.

‒ Кто вас первым встретил в "Жироне"?

‒ Намекаете на Витю? Да, конечно, Витя. В первый же день он ко мне прибыл в гостиницу, мы поужинали вместе. Его очень любят в городе, он здесь за этот год стал своим. Для меня Витя – один из главных факторов в пользу перехода в "Жирону", - сказал Довбык.

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В статье: Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Sport-express

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