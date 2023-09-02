Яремчуком в 18-летнем возрасте интересовался клуб Бундеслиги, но Суркис уговорил нападающего остаться в Динамо

Бывший агент украинского нападающего Романа Яремчука Сефар Алибаев рассказал о киевском периоде карьеры форварда.

“ – Какие перспективы имел Яремчук в "Динамо"?

– Сначала он тренировался в U-16 у Дроценко, а затем его перевели в U-19, которое возглавлял Белькевич. Там Рома стал лучшим бомбардиром и Хацкевич забрал его в "Динамо-2". Яремчук через неделю мне звонит: "Сефер, вы знаете, здесь очень жестко бьют по ногам и встречают". В чемпионате дублеров играли взрослые ребята, а в “Динамо” была молодая команда. Но Яремчук справился с давлением.

Хацкевич стал использовать его глубже, на позиции "десятки" под нападающим. У него было свое видение. Отец Яремчука начал немного нервничать, потому что Роман стал меньше забивать, а он привык видеть в синие бомбардира. Но впоследствии он возмужал и расширил свой игровой потенциал и интеллект.

В тот момент по Роману поступило предложение от зарубежного клуба, оно до сих пор лежит у меня.

– Заинтриговали.

– Это был клуб Бундеслиги – “Ганновер-96”. Они увидели Яремчука на каком-то турнире, у него как раз заканчивался контракт с "Динамо". Немцы прямо вышли на Романа, однако он это не скрыл, а сразу сообщил мне. Но Игорь Суркис убедил Яремчука остаться, но он и сам хотел играть в киевской команде. Тогда ему было 18 лет.

Это сейчас наши молодые футболисты ментально подготовлены к европейским чемпионатам. Плюс тогда ведущие украинские клубы ("Динамо", "Шахтер", "Днепр") после окончания футбольной школы давали игрокам зарплату 1000 долларов, а сегодня за такие деньги нужно попотеть. В чемпионате Нидерландов, например, более 600 долларов молодым футболистам не дают.

– Почему у Яремчука не получилось закрепиться в "Динамо"?

– Тогда было невозможно пробиться в первую команду. В атаке “Динамо” играли Мбокани и Мораес. Роман отправился в аренду в "Александрию", где неплохо себя проявил. Но его отец, непростой в общении человек, мне сказал: "Мы хотим вернуться в Динамо". У нас был долгий разговор на эту тему, я пытался его убедить: “Если он вернется в Динамо, то будет играть в дубле. Ну, забьет он десять голов, зато проиграет в качестве”. В итоге так и вышло. Шансов в первой команде ему практически не давали”, - сказал Алибаев.