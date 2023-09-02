  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд
В тренде

Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд

Наши за границей
(1 голосов)

Наставник "ирисок" Дайч предпочитает 38-летнего Янга

Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд

Фото: evertonfc.com

Новина українською

В рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко снова начнет матч чемпионата со скамьи для запасных.

Во всех трех предыдущих турах защитник на поле не выходил. Место на левом фланге защиты “Эвертона” занимает 38-летний Эшли Янг.

Единственным поединком в этом сезоне, когда украинец вышел на поле, был матч против "Донкастера" в Кубке лиги 30 августа. Тогда Миколенко провел на поле 74 минуты.

Перед этим матчем обе команды пасутся на дне турнирной таблицы с нулем очков в активе. “Шеффилд” занимает 17 место, а Эвертон идет 19-м.

Коллективы начнут встречу в 14.30.

По теме
yellow-arrow
Яремчуком в 18-летнем возрасте интересовался клуб Бундеслиги, но Суркис уговорил нападающего остаться в Динамо
yellow-arrow
Серия синих продолжится? Челси – Ноттингем Форест. Анонс и прогноз матча 4-го тура АПЛ на 02.09.2023
yellow-arrow
Довбык: Цыганков – один из главных факторов в пользу моего перехода в Жирону
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шеффилд Юнайтед Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде