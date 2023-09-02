Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд
Наставник "ирисок" Дайч предпочитает 38-летнего Янга
Фото: evertonfc.com
В рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко снова начнет матч чемпионата со скамьи для запасных.
Your Toffees to take on Sheffield United. COYB! ????#SHUEVE pic.twitter.com/a3fGlsgCA0— Everton (@Everton) September 2, 2023
Во всех трех предыдущих турах защитник на поле не выходил. Место на левом фланге защиты “Эвертона” занимает 38-летний Эшли Янг.
Единственным поединком в этом сезоне, когда украинец вышел на поле, был матч против "Донкастера" в Кубке лиги 30 августа. Тогда Миколенко провел на поле 74 минуты.
Перед этим матчем обе команды пасутся на дне турнирной таблицы с нулем очков в активе. “Шеффилд” занимает 17 место, а Эвертон идет 19-м.
Коллективы начнут встречу в 14.30.
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