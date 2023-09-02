Миколенко не выйдет в старте Эвертона на четвертый матч АПЛ подряд

В рамках четвертого тура Английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" встретится с "Эвертоном". Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко снова начнет матч чемпионата со скамьи для запасных.

Во всех трех предыдущих турах защитник на поле не выходил. Место на левом фланге защиты “Эвертона” занимает 38-летний Эшли Янг.

Единственным поединком в этом сезоне, когда украинец вышел на поле, был матч против "Донкастера" в Кубке лиги 30 августа. Тогда Миколенко провел на поле 74 минуты.

Перед этим матчем обе команды пасутся на дне турнирной таблицы с нулем очков в активе. “Шеффилд” занимает 17 место, а Эвертон идет 19-м.

Коллективы начнут встречу в 14.30.