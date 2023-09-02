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Забарный выйдет в старте, Ярмолюк – в запасе. Борнмут принимает Брентфорд

Наши за границей
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Очный матч между командами украинцев

Забарный выйдет в старте, Ярмолюк – в запасе. Борнмут принимает Брентфорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Бормунт" примет "Брентфорд". Начало встречи – 17:00.

Украинские игроки Илья Забарный и Егор Ярмолюк попали в заявки своих команд на эту игру. Однако если 21-летний защитник выйдет в старте "вишневых", то 19-летний хавбек начнет этот поединок на скамье для запасных "пчел".

В этом сезоне АПЛ Забарный сыграл во всех предыдущих трех турах, проведя на поле 270 игровых минут. В свою очередь, Ярмолюк в этой кампании выходил на поле лишь в одном матче Кубка английской лиги.

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В статье: Брентфорд (Лондон) Борнмут Егор Ярмолюк Илья Забарный
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