Забарный выйдет в старте, Ярмолюк – в запасе. Борнмут принимает Брентфорд
Очный матч между командами украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Бормунт" примет "Брентфорд". Начало встречи – 17:00.
Украинские игроки Илья Забарный и Егор Ярмолюк попали в заявки своих команд на эту игру. Однако если 21-летний защитник выйдет в старте "вишневых", то 19-летний хавбек начнет этот поединок на скамье для запасных "пчел".
В этом сезоне АПЛ Забарный сыграл во всех предыдущих трех турах, проведя на поле 270 игровых минут. В свою очередь, Ярмолюк в этой кампании выходил на поле лишь в одном матче Кубка английской лиги.
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