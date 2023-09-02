Забарный выйдет в старте, Ярмолюк – в запасе. Борнмут принимает Брентфорд

В рамках 4-го тура чемпионата Англии "Бормунт" примет "Брентфорд". Начало встречи – 17:00.

Украинские игроки Илья Забарный и Егор Ярмолюк попали в заявки своих команд на эту игру. Однако если 21-летний защитник выйдет в старте "вишневых", то 19-летний хавбек начнет этот поединок на скамье для запасных "пчел".

В этом сезоне АПЛ Забарный сыграл во всех предыдущих трех турах, проведя на поле 270 игровых минут. В свою очередь, Ярмолюк в этой кампании выходил на поле лишь в одном матче Кубка английской лиги.