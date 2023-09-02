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Калитвинцев: Уровень Цыганкова позволяет играть в команде выше классом

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Тренер считает, что Виктор до сих пор имеет серьезный потенциал

Калитвинцев: Уровень Цыганкова позволяет играть в команде выше классом

фото из соцсетей

Новина українською

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев поделился мнениями об украинском винггере "Жироны" Викторе Цыганкове.

"Уровень Виктора позволяет играть в команде выше классом. Он умеет все на футбольном поле. Я считаю, что "Жирона" – очень хорошая команда для адаптации к европейскому чемпионату. Цыганков почувствовал скорость Ла Лиги и стал лидером "Жироны", а это очень хорошо для психологического фона.

Следующий шаг ему будет сделать легче, и он выйдет на более качественный уровень, если будет ментально готов. Виктор принял правильное решение, когда перешел в "Жирону", - сказал Калитвинцев.

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В статье: Юрий Калитвинцев Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
Sport-express

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