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Кучерявый выходит на замену и дублем спасает Сент-Джонстон от поражения

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец - лучший игрок матча

Кучерявый выходит на замену и дублем спасает Сент-Джонстон от поражения

Фото: Getty Images

Новина українською

В рамках чемпионата Шотландии "Сент-Джонстон" принимал "Данди". Кучерявый Максим, выступающий за команду хозяев вышел на замену на 55-й минуте матча, когда его партнеры уже проигрывали 0:1. Через 3 минуты гости забили еще раз.

Украинский полузащитник сначала реализовал момент на 82-й минуте, а затем на 90+6 сделал дубль и спас свою команду от поражения.

"Сент-Джонстон" сейчас занимает предпоследнюю строчку в чемпионате, имея в активе 2 балла.

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В статье: Сент-Джонстон (Шотландия) Максим Кучерявый
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Комментарии (1)
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VasD1985 (Батятичі)
02.09.2023 в 20:49
Молодець!!!
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