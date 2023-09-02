Кучерявый выходит на замену и дублем спасает Сент-Джонстон от поражения

В рамках чемпионата Шотландии "Сент-Джонстон" принимал "Данди". Кучерявый Максим, выступающий за команду хозяев вышел на замену на 55-й минуте матча, когда его партнеры уже проигрывали 0:1. Через 3 минуты гости забили еще раз.

Украинский полузащитник сначала реализовал момент на 82-й минуте, а затем на 90+6 сделал дубль и спас свою команду от поражения.

"Сент-Джонстон" сейчас занимает предпоследнюю строчку в чемпионате, имея в активе 2 балла.