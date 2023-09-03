Тренер Валенсии: Яремчук не был готов к такому матчу, как с Алавесом
Украинец вскоре сможет дебютировать за "летучих мышей"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Валенсии" Рубен Бараха после проигрышного матча против "Алавеса" рассказал, в каких кондициях находится украинских новичок клуба Роман Яремчук.
“У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировался. Думаю, он был не в том состоянии, чтобы рисковать им.
Он должен войти в ритм, успокоиться и работать так, чтобы быть доступным команде. Он не был готов к такому матчу, как с "Алавесом", - сказал Бараха.
Яремчук официально присоединился к "Валенсии" 1 сентября, а на следующий день попал в заявку на поединок против "Алавеса".
Следующий матч "летучие мыши" проведут 16 сентября. Это будет домашний поединок с "Атлетико". Напомним, что в эту международную паузу Яремчук отправится в ряды национальной сборной Украины.
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