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Тренер Валенсии: Яремчук не был готов к такому матчу, как с Алавесом

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Украинец вскоре сможет дебютировать за "летучих мышей"

Тренер Валенсии: Яремчук не был готов к такому матчу, как с Алавесом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Валенсии" Рубен Бараха после проигрышного матча против "Алавеса" рассказал, в каких кондициях находится украинских новичок клуба Роман Яремчук.

“У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировался. Думаю, он был не в том состоянии, чтобы рисковать им.

Он должен войти в ритм, успокоиться и работать так, чтобы быть доступным команде. Он не был готов к такому матчу, как с "Алавесом", - сказал Бараха.

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Яремчук официально присоединился к "Валенсии" 1 сентября, а на следующий день попал в заявку на поединок против "Алавеса".

Следующий матч "летучие мыши" проведут 16 сентября. Это будет домашний поединок с "Атлетико". Напомним, что в эту международную паузу Яремчук отправится в ряды национальной сборной Украины.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Рубен Бараха Алавес (Витория-Гастейс)
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