Тренер Валенсии: Яремчук не был готов к такому матчу, как с Алавесом

Тренер "Валенсии" Рубен Бараха после проигрышного матча против "Алавеса" рассказал, в каких кондициях находится украинских новичок клуба Роман Яремчук.

“У него была очень тяжелая неделя, в течение которой он почти не тренировался. Думаю, он был не в том состоянии, чтобы рисковать им. Он должен войти в ритм, успокоиться и работать так, чтобы быть доступным команде. Он не был готов к такому матчу, как с "Алавесом", - сказал Бараха.

Яремчук официально присоединился к "Валенсии" 1 сентября, а на следующий день попал в заявку на поединок против "Алавеса".

Следующий матч "летучие мыши" проведут 16 сентября. Это будет домашний поединок с "Атлетико". Напомним, что в эту международную паузу Яремчук отправится в ряды национальной сборной Украины.