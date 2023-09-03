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Цыганков – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Довбик – на замене

Наши за границей
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Классика от испанского наставника Мичела

Цыганков – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Довбик – на замене

Фото: gironafc.cat

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В матче четвертого тура Ла Лиги "Жирона" встретится с "Лас-Пальмасом".

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе каталонцев на этот поединок. А его соотечественник Артем Довбик начнет встречу со скамейки для запасных.

Сейчас в активе "Жироны" семь очков после трех туров. Команда находится на третьем месте испанской Примеры. В то же время сегодняшний соперник “Лас-Пальмас” идет на 17 позиции с двумя зачетными пунктами в активе.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

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В статье: Артем Довбик Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Виктор Цыганков Жирона
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