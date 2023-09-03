Цыганков – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Довбик – на замене
Классика от испанского наставника Мичела
Фото: gironafc.cat
В матче четвертого тура Ла Лиги "Жирона" встретится с "Лас-Пальмасом".
Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе каталонцев на этот поединок. А его соотечественник Артем Довбик начнет встречу со скамейки для запасных.
Сейчас в активе "Жироны" семь очков после трех туров. Команда находится на третьем месте испанской Примеры. В то же время сегодняшний соперник “Лас-Пальмас” идет на 17 позиции с двумя зачетными пунктами в активе.
Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.
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