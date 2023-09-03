Цыганков – в старте Жироны на матч против Лас-Пальмаса, Довбик – на замене

В матче четвертого тура Ла Лиги "Жирона" встретится с "Лас-Пальмасом".

Украинский вингер Виктор Цыганков выйдет в основе каталонцев на этот поединок. А его соотечественник Артем Довбик начнет встречу со скамейки для запасных.

Сейчас в активе "Жироны" семь очков после трех туров. Команда находится на третьем месте испанской Примеры. В то же время сегодняшний соперник “Лас-Пальмас” идет на 17 позиции с двумя зачетными пунктами в активе.

Матч начнется в 15.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.