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Тренер Бенфики: Важно дать Трубину возможность привыкнуть к своим товарищам по команде

Наши за границей
(1 голосов)

Коуч объяснил, почему украинец пока не играет

Тренер Бенфики: Важно дать Трубину возможность привыкнуть к своим товарищам по команде

Фото: Benfica SL

Новина українською

Главный тренер "Бенфики" Роджер Шмидт после матча чемпионата Португалии против "Витории Гимараеш" объяснил, почему не играет украинский голкипер Анатолий Трубин.

- У Влаходимоса был хороший период в "Бенфике". В течение пяти лет он почти всегда выходил в старте и очень хорошо себя проявил. Мы стали чемпионами в прошлом сезоне и выиграли с ним Суперкубок, так что все хорошо.

Я уже говорил, что нам нужна была новая энергия в воротах. Мы приняли решение подписать Трубина – голкипера высокого уровня с большим потенциалом. У нас новая ситуация, Одиссеас решил уйти, он принял это решение, и мы его уважаем.

– Самуэль Суарес третий матч подряд выходит в стартовом составе. Вы довольны его игрой или на следующие несколько игр место в воротах займет Трубин?

– У нас сейчас новая ситуация с Трубиным и Самуэлем Суаресом. Я думаю, что у нас очень интересная ситуация в воротах, потому что все вратари находятся в начале своей карьеры. Конечно, Трубин играл на самом высоком уровне в Лиге чемпионов и в национальной сборной, поэтому у него больше опыта, но я хочу воспользоваться этой ситуацией, чтобы дать Самуэлю Суаресу игровое время, потому что для него важно показать, что он способен играть в таком клубе. как "Бенфика", где есть определенное давление и ответственность.

Трубин пришел после предсезонной подготовки, и я считаю, что важно дать шанс Самуэлю, а Трубину - возможность привыкнуть к своим товарищам по команде, почувствовать себя комфортно в "Бенфике" и упорно работать на тренировках, чтобы быть готовым к игре, - сказал Шмидт.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Роджер Шмидт Анатолий Трубин
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Источник:
MaisFutebol

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
03.09.2023 в 15:59
Непонятно зачем они покупали Трубина за большие деньги, чтобы он постоянно сидел в запасе. Должен быть 1 сильный вратарь с опытом, а другой его дублер, который его должен иногда подменять, Трубин явно не подходит этим критерием.
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