Пирс Морган - к Челси: Вам нужно потратить еще миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю как цыплята без мозга

Британский журналист и фанат "Арсенала" Пирс Морган высказался об игре "Челси" на старте сезона АПЛ.

"Не волнуйтесь, болельщики "Челси". Вам нужно просто потратить еще миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю, как цыплята без мозга, и не понимают, что собираются делать", - написал Морган в Twitter.

Напомним, в субботу, 2 сентября, "Челси" проиграл "Ноттингему" (0:1) в 4-м туре АПЛ. Эта победа позволила клубу набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе "Челси" - четыре очка и 11-я строчка в АПЛ.