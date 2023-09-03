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Пирс Морган - к Челси: Вам нужно потратить еще миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю как цыплята без мозга

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(1 голосов)

Журналист остро высказался в сторону "синих"

Пирс Морган - к Челси: Вам нужно потратить еще миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю как цыплята без мозга

Фото: chelseafc.com

Новина українською

Британский журналист и фанат "Арсенала" Пирс Морган высказался об игре "Челси" на старте сезона АПЛ.

"Не волнуйтесь, болельщики "Челси". Вам нужно просто потратить еще миллиард фунтов на 30 игроков, которые бегают по полю, как цыплята без мозга, и не понимают, что собираются делать", - написал Морган в Twitter.

Напомним, в субботу, 2 сентября, "Челси" проиграл "Ноттингему" (0:1) в 4-м туре АПЛ. Эта победа позволила клубу набрать шесть очков и подняться на девятое место в турнирной таблице. В активе "Челси" - четыре очка и 11-я строчка в АПЛ.

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В статье: Ноттингем Форест Челси (Лондон) Пирс Морган
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Источник:
Твиттер Моргана

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
03.09.2023 в 16:37
Чому так жорстоко, Пірс? Зате вони всім показали , як класно вони вміють купляти гравців з під носа у інших клубів, просто переплачуючи шалені гроші. Нічого, збудують більшу роздягальню і будуть складати їх там у два шари.
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