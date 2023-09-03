Цыганков и Довбык сыграли вместе 14 минут на поле
Артем вышел на поле во втором тайме, а Виктора заменили
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
Украинская связка Цыганков-Довбык снова вместе появились на поле. Виктор вышел в старте на матч против "Лас Пальмаса". Артем присоединился к нему на 61 минуте, заменив Стуани. Но, к сожалению, это продлилось всего 14 минут. На 75 тренер "Жироны" заменил Цыганкова.
Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол в поединке забил новичок "бело-красных" Порту с передачи Коуту. Кстати, именно голеадор заменил украинского полузащитника.
Виктор получил оценку 6.9 по версии sofascore. 25-летний вингер не реализовал момент, за который получил 0.25 xG. Также он выполнил две ключевые передачи.
Довбык провел на поле 27 минут. Нападающий выполнил один удар в створ ворот и 9 раз коснулся мяча. Его оценка составила 6.8.
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