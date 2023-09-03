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Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед

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Александр сыграет с первых минут против "красных дьяволов"

Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 4-го туру чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" на своєму полі зіграє проти "Манчестер Юнайтед". Початок зустрічі - 18:30.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета включив Олександра Зінченка у заявку своєї команди. Український захисник вийде у стартовому складі на гру проти "червоних дияволів".

У цьому сезоні АПЛ 26-річний українець взяв участь у двох матчах, відігравши 37 хвилин.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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