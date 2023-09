Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед

В рамках 4-го туру чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" на своєму полі зіграє проти "Манчестер Юнайтед". Початок зустрічі - 18:30.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета включив Олександра Зінченка у заявку своєї команди. Український захисник вийде у стартовому складі на гру проти "червоних дияволів".

У цьому сезоні АПЛ 26-річний українець взяв участь у двох матчах, відігравши 37 хвилин.

