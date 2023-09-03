Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед
Александр сыграет с первых минут против "красных дьяволов"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 4-го туру чемпіонату Англії лондонський "Арсенал" на своєму полі зіграє проти "Манчестер Юнайтед". Початок зустрічі - 18:30.
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета включив Олександра Зінченка у заявку своєї команди. Український захисник вийде у стартовому складі на гру проти "червоних дияволів".
У цьому сезоні АПЛ 26-річний українець взяв участь у двох матчах, відігравши 37 хвилин.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) September 3, 2023
???? Gabi at the back
???? Rice in the middle
???? Eddie leads the line
Let's do this, Gunners ???? pic.twitter.com/7rLXuHTXcj
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