Малиновский в старте Дженоа на матч против Торино
Второй выход в старте
Фото: genoacfc.it
Руслан Малиновский выходит в старте "Дженоа" на матч против "Торино". Это второй выход с первых минут за новый клуб. В прошлый раз полузащитник отыграл 70 минут.
Команда украинца начала сезон с одной победы и поражения. На этот раз подопечные Джилардино попытаются в гостевом матче отобрать очки у туринцев. Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей
⤵️ STARTING XI #TorinoGenoa pic.twitter.com/4BAgAFYKjS— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 3, 2023
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