Малиновский в старте Дженоа на матч против Торино

Руслан Малиновский выходит в старте "Дженоа" на матч против "Торино". Это второй выход с первых минут за новый клуб. В прошлый раз полузащитник отыграл 70 минут.

Команда украинца начала сезон с одной победы и поражения. На этот раз подопечные Джилардино попытаются в гостевом матче отобрать очки у туринцев. Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.