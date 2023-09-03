  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский в старте Дженоа на матч против Торино
В тренде

Малиновский в старте Дженоа на матч против Торино

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Второй выход в старте

Малиновский в старте Дженоа на матч против Торино

Фото: genoacfc.it

Новина українською

Руслан Малиновский выходит в старте "Дженоа" на матч против "Торино". Это второй выход с первых минут за новый клуб. В прошлый раз полузащитник отыграл 70 минут.

Команда украинца начала сезон с одной победы и поражения. На этот раз подопечные Джилардино попытаются в гостевом матче отобрать очки у туринцев. Поединок начнется в 19:30. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

По теме
yellow-arrow
Трансфер Шевченко в Челси – самый дорогой входной переход в истории АПЛ, учитывая инфляцию
yellow-arrow
Торино - Дженоа. Текстовая трансляция матча Серии А
yellow-arrow
Зинченко в старте Арсенала на поединок с Ман Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Малиновский Дженоа (Генуя) Торино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде