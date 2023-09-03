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Зинченко получил худшую оценку среди игроков Арсенала

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По версиям whoscored и sofascore

Зинченко получил худшую оценку среди игроков Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко сегодня с первых минут вышел на поле в матче "Арсенала" против "Манчестер Юнайтед". Украинец получил худшую оценку среди партнеров по команде.

Whoscored поставил игроку 6.2, такая же оценка у Жоржиньо. Портал sofascore наградил несколько более высоким баллом, но этот результат также является худшим - 6.7. Похожую оценку получил Томиасу, который заменил Зинченко на 76 минуте.

Точность пасов Александра в этом матче составила 86% - 43 удачные передачи из 50. Также украинец выполнил одну ключевую передачу и один отбор.

Все же, "канонирам" удалось обыграть "красных дьяволов" благодаря двум голам на последних минутах матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
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