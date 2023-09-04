Кривцов: Месси, Альбе и Бускетсу известно о войне в Украине. Они сочувствуют и поддерживают

Защитник сборной Украины и Интер Майами поделился впечатлениями от партнерства в команде с Месси, Бускетсом и Альбой.

- Признаюсь, для меня не было большой неожиданностью, что они могут прийти в "Интер". Когда я подписывал контракт, то имел инсайд, что Бускетс присоединится вскоре, а также были разговоры о Лео. На 100% не был уверен, что это произойдет, но надеялся. Это большая возможность тренироваться и играть с такими футболистами, которые выиграли в футболе все. Дает возможность учиться новому и приобретать опыт. Все увидели, насколько изменились результаты "Интера" в последних десяти матчах и, думаю, что в этом весомый вклад этих ребят.

- Насколько они коммуникабельны?

- К сожалению, для меня, на английском общается только Бускетс. Знаю, что Жорди и Лео уже его учат.

- Известно ли им о войне в Украине?

- Они в курсе ситуации. О деталях не спрашивали, но всем обо всем известно, сочувствуют и поддерживают.

- Имеют ли они уступки в тренировочном процессе?

- Нет, никаких скидок им не делает ни тренерский штаб, ни кто-либо. Скажу больше - кроме стандартных тренировок они всегда дорабатывают в фитнес-зале, идут на восстанавливающие процедуры. Поэтому на 100% могу сказать, что это большие профи своего дела!

- Мы видим, что кроме существенного улучшения результатов с подписанием звездной тройки к вашей команде также максимально вырос интерес.

- Это так. Но пришел новый тренерский штаб, существенно улучшились результаты. Теперь на каждую игру у нас sold out. Много людей караулят перед базой и под гостиницами на выездных матчах. Все считают Месси - самым великим футболистом в истории и хотят его увидеть хотя бы через стекло автобуса или отеля.

- Что скажешь о новом тренере Мартино?

- Он принес много изменений, начиная с быта и завершая тренировочным процессом. Изменились теоретические занятия. Каждое - минимум полчаса, досконально изучаем стратегию соперников и работаем над ошибками. Поэтому это один из камней к большим результатам в будущем, - рассказал Кривцов.