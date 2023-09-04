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Жирона летом отказалась продавать Цыганкова в Вулверхэмптон, - СМИ

Наши за границей
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Каталонцы надеются, что через год украинец станет намного дороже

Жирона летом отказалась продавать Цыганкова в Вулверхэмптон, - СМИ

twitter.com/GironaFC_

Новина українською

Английский "Вулверхэмптон" летом интересовался украиснким полузащитником "Жироны" Виктором Цыганковым.

Как сообщает Sport.ua, представителям английского клуба понравилась быстрая адаптация Цыганкова в Испании, знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях и успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года.

Впрочем, "Жирона" пока не собирается продавать украинского хавбека. Каталонцы планируют продать Цыганкову не раньше лета следующего года - клуб планирует получить за игрока не менее 30-40 млн евро.

Тут следует отметить, что после потенциального трансфера деньги будут разделены пополам без учета 5 млн. евро, которые заплатила "Жирона" за игрока в начале 2023 года.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 4 матча в Примере, в которых сделал 1 голевую передачу.

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В статье: Вулверхэмптон Виктор Цыганков Жирона
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Источник:
sport.ua

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