Жирона летом отказалась продавать Цыганкова в Вулверхэмптон, - СМИ
Каталонцы надеются, что через год украинец станет намного дороже
twitter.com/GironaFC_
Английский "
Как сообщает Sport.ua, представителям английского клуба понравилась быстрая адаптация Цыганкова в Испании, знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях и успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года.
Впрочем, "Жирона" пока не собирается продавать украинского хавбека. Каталонцы планируют продать Цыганкову не раньше лета следующего года - клуб планирует получить за игрока не менее 30-40 млн евро.
Тут следует отметить, что после потенциального трансфера деньги будут разделены пополам без учета 5 млн. евро, которые заплатила "Жирона" за игрока в начале 2023 года.
В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 4 матча в Примере, в которых сделал 1 голевую передачу.
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