Жирона летом отказалась продавать Цыганкова в Вулверхэмптон, - СМИ

Английский " Вулверхэмптон " летом интересовался украиснким полузащитником "Жироны" Виктором Цыганковым.

Как сообщает Sport.ua, представителям английского клуба понравилась быстрая адаптация Цыганкова в Испании, знание английского языка, умение сыграть на нескольких позициях и успешная игра за сборную Украины в июне 2023 года.

Впрочем, "Жирона" пока не собирается продавать украинского хавбека. Каталонцы планируют продать Цыганкову не раньше лета следующего года - клуб планирует получить за игрока не менее 30-40 млн евро.

Тут следует отметить, что после потенциального трансфера деньги будут разделены пополам без учета 5 млн. евро, которые заплатила "Жирона" за игрока в начале 2023 года.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 4 матча в Примере, в которых сделал 1 голевую передачу.