  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч
В тренде

Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Виктор Леоненко в своем репертуаре

Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал поведение Александра Зинченко в игре "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Всем привет, прочитал я тут анекдот от Зинченко, как он учил в матче "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" Хаверца, чтобы он отбирал мяч. Подсказки от него были. Как вам? Мне кажется, это даже лучше, чем анекдот. Человек, который не отбирает мяч, учит, как отбирать мяч. Ну, наверное, сам не хочет отбирать, вот и заставляет, или просит, или подсказывает, чтобы все участвовали в отборе.

Посмотрим сейчас, как с англичанами будет подсказывать. Он же у нас еще и регулировщиком подрабатывает, как я понимаю", – сказал эксперт в своем Telegram-канале.

По теме
yellow-arrow
Гармаш прибыл в Хорватию и проходит медосмотр в Осиеке
yellow-arrow
Кривцов: Шахтер – клуб номер 1 в Украине. Там знают, что делают
yellow-arrow
Галатасарай заплатит Шахтеру за Тете "небольшую сумму"
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Леоненко Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
radukhvasyl@gmail (Świnoujście)
05.09.2023 в 23:08
закрийте вже того піда....са Леоненка десь в підвалі
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде