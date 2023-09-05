Леоненко: Прочитал анекдот, как Зинченко учил Хаверца отбирать мяч

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал поведение Александра Зинченко в игре "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" (3:1).

"Всем привет, прочитал я тут анекдот от Зинченко, как он учил в матче "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" Хаверца, чтобы он отбирал мяч. Подсказки от него были. Как вам? Мне кажется, это даже лучше, чем анекдот. Человек, который не отбирает мяч, учит, как отбирать мяч. Ну, наверное, сам не хочет отбирать, вот и заставляет, или просит, или подсказывает, чтобы все участвовали в отборе.

Посмотрим сейчас, как с англичанами будет подсказывать. Он же у нас еще и регулировщиком подрабатывает, как я понимаю", – сказал эксперт в своем Telegram-канале.