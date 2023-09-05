Гармаш прибыл в Хорватию и проходит медосмотр в Осиеке

Хавбек "Динамо" Денис Гармаш прибыл в Хорватию для финализации своего перехода в "Осиек".

Футболист получил разрешение на выезд из Украину, теперь ему осталось пройти медосмотр и, собственно, подписать контракт.

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Напомним, что контракт Гармаша с "Динамо" рассчитан до лета 2025 года. Также была информация, что Луческу не рассчитывает на ветерана, и поэтому последнее время Денис тренировался с командой "Динамо" U-19.

Также стоит отметить, что за "Осиек" уже выступает украинец Александр Драмбаев. На данный момент команда в чемпионате Хорватии идет на 2-м месте после 5 туров. В кампании 2022/23 "Осиек" финишировал третьим.

В прошлом сезоне Денис Гармаш отыграл 24 матча в УПЛ, забил 1 гол и отдал 1 ассист.