Трубин - о переходе в Бенфику: Теперь осталось главное – начать играть
И не только в Бенфике, но и в сборной
Фото: Benfica SL
Голкипер
"Переход в "Бенфику" – шаг вперед, выход из зоны комфорта. Конечно, первые дни, первая неделя была тяжелой, потому что там все иначе. Меня хорошо приняли в коллективе и клубе, все помогали, поэтому большая благодарность. С каждым днем чувствую себя все увереннее, а теперь осталось главное – начать играть. Очень верю, что это случится уже скоро. Хочется играть и за сборную Украины, и за клуб.
Матч с Англией? Тут нечего говорить, все понимают уровень. Все опасные у них. Мы помним, как Сака нам забил. Все понимают опасность Гарри Кейна и других игроков топ-уровня", – сказал Трубин.
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