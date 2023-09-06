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Трубин - о переходе в Бенфику: Теперь осталось главное – начать играть

Наши за границей
(1 голосов)

И не только в Бенфике, но и в сборной

Трубин - о переходе в Бенфику: Теперь осталось главное – начать играть

Фото: Benfica SL

Новина українською

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем переходе из "Шахтера" в "Бенфику", а также поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Англии.

"Переход в "Бенфику" – шаг вперед, выход из зоны комфорта. Конечно, первые дни, первая неделя была тяжелой, потому что там все иначе. Меня хорошо приняли в коллективе и клубе, все помогали, поэтому большая благодарность. С каждым днем чувствую себя все увереннее, а теперь осталось главное – начать играть. Очень верю, что это случится уже скоро. Хочется играть и за сборную Украины, и за клуб.

Матч с Англией? Тут нечего говорить, все понимают уровень. Все опасные у них. Мы помним, как Сака нам забил. Все понимают опасность Гарри Кейна и других игроков топ-уровня", – сказал Трубин.

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В статье: Украина Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии (1)
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Andrumas (Düsseldorf)
06.09.2023 в 17:33
Зачем звать в сборную глубокого резервиста Бенфики?.. пусть благодарит своих агентов теперь
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