Трубин - о переходе в Бенфику: Теперь осталось главное – начать играть

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о своем переходе из "Шахтера" в "Бенфику", а также поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 против Англии.

"Переход в "Бенфику" – шаг вперед, выход из зоны комфорта. Конечно, первые дни, первая неделя была тяжелой, потому что там все иначе. Меня хорошо приняли в коллективе и клубе, все помогали, поэтому большая благодарность. С каждым днем чувствую себя все увереннее, а теперь осталось главное – начать играть. Очень верю, что это случится уже скоро. Хочется играть и за сборную Украины, и за клуб.

Матч с Англией? Тут нечего говорить, все понимают уровень. Все опасные у них. Мы помним, как Сака нам забил. Все понимают опасность Гарри Кейна и других игроков топ-уровня", – сказал Трубин.