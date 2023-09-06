Гармаш: Вида часто рассказывал о Хорватии и об Осиеке

33-летний украинский хавбек Денис Гармаш рассказал о своем переходе из "Динамо" в хорватский "Осиек".

Напомним, что игрок подписал с хорватским клубом полноценный контракт по схеме 1+1.

"Я знаю, что "Осиек" — хорошо организованный клуб с отличной инфраструктурой. Я увидел, что у него многочисленные и пламенные болельщики. Атмосфера на последних домашних играх была действительно впечатляющей, и это меня очень привлекло.

Я хочу максимально сосредоточиться на тренировках, на том, чтобы узнать своих товарищей по команде и вместе с ними добиться максимально возможного результата в Осиеке. Говорил с Драмбаевым, который сказал, что не ошибусь, если приеду, знаю, что Чеберко тоже здесь играл, а еще я играл с Домагоем Видом в киевском "Динамо", который часто рассказывал о Хорватии и клубе, в котором он вырос как футболист.

Я также по "Ризеспору" знаю тренера, поэтому верю, что мне будет легче адаптироваться.

Позиция в команде? Я атакующий полузащитник, который может играть как чуть глубже в обороне, так и нападающим", - отметил Гармаш.