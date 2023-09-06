Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще
Украинец рассказал о своей адаптации в Англии
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Украинский защитник "
– В команде довольны стартом сезона?
– Конечно, нет, хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник также где-то был возможно выше классом, поэтому трудно играть. Но все понимают, что еще есть шанс набрать свои очки. Не то, что шанс есть, а так и будет.
– Втянулся уже в этот насыщенный английский график?
– Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться.
– Из-за большой интенсивности нужно быть хорошо готовым функционально?
– Ну, во-первых, да. Но и морально тоже. Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и надо быть сосредоточенным каждое мгновение. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и... Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.
– Чувствуешь свой прогресс?
– Я не так много матчей сыграл, но, конечно, почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще.
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