  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще
В тренде

Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Украинец рассказал о своей адаптации в Англии

Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал о своей адаптации в Англии и оценил старт нового клубного сезона в АПЛ.

– В команде довольны стартом сезона?

– Конечно, нет, хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник также где-то был возможно выше классом, поэтому трудно играть. Но все понимают, что еще есть шанс набрать свои очки. Не то, что шанс есть, а так и будет.

– Втянулся уже в этот насыщенный английский график?

– Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться.

Читайте такжеКрасотка дня. Поразительная подруга нового одноклубника Забарного в Борнмуте. ФОТО

– Из-за большой интенсивности нужно быть хорошо готовым функционально?

– Ну, во-первых, да. Но и морально тоже. Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и надо быть сосредоточенным каждое мгновение. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и... Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.

– Чувствуешь свой прогресс?

– Я не так много матчей сыграл, но, конечно, почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще.

По теме
yellow-arrow
Кривцов: Месси, Альба, Бускетс – все простые ребята, очень скромные
yellow-arrow
Мудрик: Считаю, что уже прошел период адаптации. Нравится Лондон
yellow-arrow
Президент Бенфики: В ближайшие несколько лет Трубин станет одним из лучших вратарей Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде