Забарный: В Англии я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще

Украинский защитник " Борнмута " Илья Забарный рассказал о своей адаптации в Англии и оценил старт нового клубного сезона в АПЛ.

– В команде довольны стартом сезона?

– Конечно, нет, хотелось бы набрать очки, но понимаем, что соперник также где-то был возможно выше классом, поэтому трудно играть. Но все понимают, что еще есть шанс набрать свои очки. Не то, что шанс есть, а так и будет.

– Втянулся уже в этот насыщенный английский график?

– Все хорошо, я уже адаптировался, можно сказать на 100%. Хорошо чувствую себя и в команде, и в жизни. Готовлюсь к играм, ведь матчи очень тяжелые, очень изнурительные, реально надо хорошо готовиться.

– Из-за большой интенсивности нужно быть хорошо готовым функционально?

– Ну, во-первых, да. Но и морально тоже. Нельзя отлучаться ни на одну секунду. Потому что достаточно высокий темп и надо быть сосредоточенным каждое мгновение. Если ты с мячом, ты можешь сразу его потерять, потом контратака и... Тебе нужно всегда думать о твоей позиции на поле и многом другом.

– Чувствуешь свой прогресс?

– Я не так много матчей сыграл, но, конечно, почувствовал это на тренировке, что немного отличается отношение к футболу в целом. Можно сказать, что я прибавил во многих аспектах, но и вижу, что могу еще.