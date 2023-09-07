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Забарный: В Англии нужно терпение, пример – это Зинченко

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Украинский игрок рассказал об общении со своими земляками в Англии

Забарный: В Англии нужно терпение, пример – это Зинченко

Фото: afcb.co.uk

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный рассказал об общении со своим земляком Егором Ярмолюком, выступающим за "Брентфорд".

— В "Брентфорде" есть Егор Ярмолюк, который уже почти подобрался к основе…

— Да, общался с ним перед матчем. Пожелал удачи в сезоне. Это английский футбол – здесь нужно терпение. Пример – это Александр Зинченко. Футболистам сначала надо хорошо адаптироваться, понять игру и уже потом, когда будешь выходить, будешь выполнять работу на 100%.

— А с другими нашими ребятами в АПЛ общаешься или все де далековато?

— Да, немного общаюсь, но, конечно, они немного далековато. Да и график таков, что фактически нет времени, – сказал Забарный.

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В статье: Украина Борнмут Илья Забарный
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