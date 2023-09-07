"Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями относительно трансфера полузащитника Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Я так понимаю, что Игорю Михайловичу (Суркису) будет чем похвастаться. А зачем туда Сидорчук пошел... Честно говоря, Сергея не понимаю, но это его выбор. Возможно, Бельгия нравится, шоколад, пиво, что там еще.

Лично я бы из "Динамо" точно туда не пошел. Денис Гармаш сейчас еще в "Осиек" перейдет... Ну в серьезные команды наши игроки переходят. Я знаю, что передерживают в клубе, поскольку это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко счастливчик, что уехал в 23 года. Я даже представить такого не мог.

У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что "Вестерло"? Для клуба стыдно должно быть, но в целом уже привыкли", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.