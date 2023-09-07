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"Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло

Наши за границей
(1 голосов)

Эксперт раскритиковал трансфер экс-капитана киевлян

"Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло

instagram.com/sydorchuksergii

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями относительно трансфера полузащитника Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".

"Я так понимаю, что Игорю Михайловичу (Суркису) будет чем похвастаться. А зачем туда Сидорчук пошел... Честно говоря, Сергея не понимаю, но это его выбор. Возможно, Бельгия нравится, шоколад, пиво, что там еще.

Лично я бы из "Динамо" точно туда не пошел. Денис Гармаш сейчас еще в "Осиек" перейдет... Ну в серьезные команды наши игроки переходят. Я знаю, что передерживают в клубе, поскольку это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко счастливчик, что уехал в 23 года. Я даже представить такого не мог.

У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что "Вестерло"? Для клуба стыдно должно быть, но в целом уже привыкли", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.

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В статье: Виктор Леоненко Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Вестерло (Вестерло)
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Комментарии (6)
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vadooo (Слатино)
07.09.2023 в 13:01
Сидр и др. бегут от войны в Европу. В Бельгии его жена оформит статус беженки и .................................................................будут они любить Украину на расстоянии.
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0
0
avatar
denis066 (Днепр )
07.09.2023 в 12:44
НА х.. им этот футбол-им пожить хочется по человечески...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.09.2023 в 10:51
Дурень, хлопці йдуть не в команду а в цивілізацію.
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+1
0
alex.belogubko (одесса)
07.09.2023 в 10:44
они уходят не из ДК а от Сурков
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0
-1
Карабас-Барабас (Киев)
07.09.2023 в 10:16
Чого Ви, взагалі викладаєте Леоненка думки і його котів? Я би нє пашол - тебе ніхто і не хтів)))
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+1
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
07.09.2023 в 10:06
Ну і дурбелик. Там пиво смачне, ти ж явно полюбляєш
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0
0

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