"Лично я бы из Динамо туда не пошел". Леоненко - о переходе Сидорчука в Вестерло
Эксперт раскритиковал трансфер экс-капитана киевлян
instagram.com/sydorchuksergii
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко поделился мыслями относительно трансфера полузащитника Сергея Сидорчука в бельгийский "Вестерло".
"Я так понимаю, что Игорю Михайловичу (Суркису) будет чем похвастаться. А зачем туда Сидорчук пошел... Честно говоря, Сергея не понимаю, но это его выбор. Возможно, Бельгия нравится, шоколад, пиво, что там еще.
Лично я бы из "Динамо" точно туда не пошел. Денис Гармаш сейчас еще в "Осиек" перейдет... Ну в серьезные команды наши игроки переходят. Я знаю, что передерживают в клубе, поскольку это еще с меня началось. Поэтому я и говорю, что Шевченко счастливчик, что уехал в 23 года. Я даже представить такого не мог.
У нас игроки рассказывают, что идут в другие клубы, чтобы выиграть Лигу чемпионов или поиграть в еврокубках, а что "Вестерло"? Для клуба стыдно должно быть, но в целом уже привыкли", - сказал Леоненко в своем Telegram-канале.
Популярное сейчас
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян на 7 сентября. Уничтожено много техники и вооружения
- Азар: Постепенно настало время наслаждаться жизнью, потягивая пиво
- Арсенал – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз центрального матча 4-го тура АПЛ на 03.09.2023
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО