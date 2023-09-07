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Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Воспитанник "Шахтера" стал ненужным России

Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии

Фото: kvk.be

Новина українською

Бывший украинский футболист с российским паспортом Марк Мампасси сменил клубную прописку.

Мампасси перешел из московского "Локомотива" в "бельгийский Кортрейк". Это аренда до конца сезона. Соглашением предусмотрена опция выкупа.

В феврале этого года 20-летний Марк перебрался на правах аренды в "Антальяспор", за который так и не провел ни единого официального матча.

Напомним, что Марк Мампасси - воспитанник "Шахтера". На взрослом уровне выступал за "Мариуполь". В декабре 2021 года он стал игроком "Локомотив" Москва, а впоследствии принял российское гражданство, несмотря на выступления за юношеские сборные Украины.

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В статье: Кортрейк (Бельгия) Марк Мампасси
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Источник:
kvk.be

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Комментарии (3)
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Грязный Гаррик (C)
07.09.2023 в 12:48
Почему Европа подписыает орков?Пускай бы играл в Балтике или Ростове...
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ukrop68 (Львів)
07.09.2023 в 12:41
На пальму,ублюдок!
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alexrico11 (Кривий Ріг)
07.09.2023 в 12:32
Виродок отримав своє. Він кинув Україну, а його кинула рашка. Тепер він нікому не потрібен. От що значить проміняти честь і душу на рублі.
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