Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии

Бывший украинский футболист с российским паспортом Марк Мампасси сменил клубную прописку.

Мампасси перешел из московского "Локомотива" в "бельгийский Кортрейк". Это аренда до конца сезона. Соглашением предусмотрена опция выкупа.

В феврале этого года 20-летний Марк перебрался на правах аренды в "Антальяспор", за который так и не провел ни единого официального матча.

Напомним, что Марк Мампасси - воспитанник "Шахтера". На взрослом уровне выступал за "Мариуполь". В декабре 2021 года он стал игроком "Локомотив" Москва, а впоследствии принял российское гражданство, несмотря на выступления за юношеские сборные Украины.