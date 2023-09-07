Скандальный экс-украинец будет играть в чемпионате Бельгии
Воспитанник "Шахтера" стал ненужным России
Фото: kvk.be
Бывший украинский футболист с российским паспортом Марк Мампасси сменил клубную прописку.
Мампасси перешел из московского "Локомотива" в "бельгийский Кортрейк". Это аренда до конца сезона. Соглашением предусмотрена опция выкупа.
В феврале этого года 20-летний Марк перебрался на правах аренды в "Антальяспор", за который так и не провел ни единого официального матча.
Напомним, что Марк Мампасси - воспитанник "Шахтера". На взрослом уровне выступал за "Мариуполь". В декабре 2021 года он стал игроком "Локомотив" Москва, а впоследствии принял российское гражданство, несмотря на выступления за юношеские сборные Украины.
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