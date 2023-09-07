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Тренажерка и видеоигры. Источники в Челси предположили, что мешает раскрыться Мудрику

Наши за границей
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The Athletic провел целое расследование

Тренажерка и видеоигры. Источники в Челси предположили, что мешает раскрыться Мудрику

фото - Getty Images

Новина українською

В "Челси" определили факторы, которые мешают украинскому вингеру Михаилу Мудрику полноценно раскрыться в лондонской команде. Во всяком случае, об этом пишет The Athletic, ссылаясь на свои источники в клубе.

Один источник отмечает, что Мудрик действительно много работает, в том числе и в тренажерном зале, возможно даже слишком.

"Он работает в спортзале до и после обычных тренировок. Он это любит.

Он делает то, что "Челси" попросит его на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки отмечают его настойчивость и самоотверженность на тренировках. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое, он хороший парень", - сказал один из источников издания.

Впрочем, кое-кто предполагает, что украинец даже слишком много времени уделяет тренажерке – это может влиять на его выносливость и физическую готовность.

Второй источник в клубе сообщает, что в "Челси" на самом деле посоветовали ему немного снизить нагрузку в тренажерном зал из-за опасений, что игрок переусердствует.

В зале Мудрик работает с тяжелыми весами и пауэрлифтингом. Украинец считает, что это помогает ему повысить выносливость и физическую готовность.

Также отмечается, что еще один фактор, который может влиять на прогресс игрока – это видеоигры. В этом нет ничего необычного для футболиста, тем более для молодого парня, но источник предположил, что он проводит за этим больше времени, чем большинство других игроков "синих". Поскольку геймеры соревнуются и общаются через Интернет, это дает возможность в любое время суток общаться с людьми со всего мира, включая друзей в Украине.

Напомним, что "пенсионеры" подписали украинца в январе этого года. В составе "Челси" Мудрик провел в общей сложности 20 матчей, записал на свой счет 2 ассисты.

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В статье: Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.09.2023 в 18:09
Посередній рівень йому заважає.
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.09.2023 в 18:06
Йому заважає "шахтарівський" менталітет, а це назавжди.
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