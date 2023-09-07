  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко: Не могу сказать, что Арсенал сейчас находится в своей лучшей форме
В тренде

Зинченко: Не могу сказать, что Арсенал сейчас находится в своей лучшей форме

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

По словам Алекса, команда только набирает кондиции

Зинченко: Не могу сказать, что Арсенал сейчас находится в своей лучшей форме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о старте и кондициях команды в новом сезоне.

"Пришло немало новых игроков, уже играющих важную роль в команде. Если говорить о картине игры, то я бы не сказал, что много изменений по сравнению с предыдущим сезоном.

Есть еще моменты, которые касаются взаимоотношений на футбольном поле между новыми игроками, ведь они пришли из других команд. Но это игроки с очень хорошими качествами. У них не было никаких проблем с адаптацией. Они очень хорошо влились в команду.

Мы сейчас только начинаем становиться на путь, ради которого мы тяжело работали и о котором мечтали. Это только начало сезона. Не могу сказать, что мы сейчас в своей лучшей форме, но находимся на верном пути", – сказал Зинченко.

Напомним, что после 4-х туров УПЛ "Арсенал" с 10 очками находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Читайте такжеАПЛ. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1. Команда дожала индивидуалистов
По теме
yellow-arrow
Зинченко рассказал, кто из игроков сборной Украины готов играть в АПЛ
yellow-arrow
Бонусы за Мудрика: известно, сколько получит Шахтер, если Челси выиграет АПЛ или Лигу чемпионов
yellow-arrow
Тренажерка и видеоигры. Источники в Челси предположили, что мешает раскрыться Мудрику
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ВЗБІРНА

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде