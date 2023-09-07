Зинченко: Не могу сказать, что Арсенал сейчас находится в своей лучшей форме

Украинский защитник " Арсенала " Александр Зинченко рассказал о старте и кондициях команды в новом сезоне.

"Пришло немало новых игроков, уже играющих важную роль в команде. Если говорить о картине игры, то я бы не сказал, что много изменений по сравнению с предыдущим сезоном.

Есть еще моменты, которые касаются взаимоотношений на футбольном поле между новыми игроками, ведь они пришли из других команд. Но это игроки с очень хорошими качествами. У них не было никаких проблем с адаптацией. Они очень хорошо влились в команду.

Мы сейчас только начинаем становиться на путь, ради которого мы тяжело работали и о котором мечтали. Это только начало сезона. Не могу сказать, что мы сейчас в своей лучшей форме, но находимся на верном пути", – сказал Зинченко.