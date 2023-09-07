Зинченко: Не могу сказать, что Арсенал сейчас находится в своей лучшей форме
По словам Алекса, команда только набирает кондиции
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Украинский защитник "
"Пришло немало новых игроков, уже играющих важную роль в команде. Если говорить о картине игры, то я бы не сказал, что много изменений по сравнению с предыдущим сезоном.
Есть еще моменты, которые касаются взаимоотношений на футбольном поле между новыми игроками, ведь они пришли из других команд. Но это игроки с очень хорошими качествами. У них не было никаких проблем с адаптацией. Они очень хорошо влились в команду.
Мы сейчас только начинаем становиться на путь, ради которого мы тяжело работали и о котором мечтали. Это только начало сезона. Не могу сказать, что мы сейчас в своей лучшей форме, но находимся на верном пути", – сказал Зинченко.
Напомним, что после 4-х туров УПЛ "Арсенал" с 10 очками находится на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.
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