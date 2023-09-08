"Сейчас он, к сожалению, занят в Арсенале". Зинченко назвал свой любимый номер

Защитник "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, будет ли он играть когда-нибудь за "канониров" под 17-м номером.

"Это не секрет, что это мой любимый номер. Сейчас он, к сожалению, занят в "Арсенале". Под ним играет мой друг Седрик. Я желаю ему всегда всего лучшего. Я никому ничего плохого не желаю, чтобы получить свое. Если будет возможность, то охотно его бы взял. Если нет, то хорошо. Это не самое главное", - сказал Зинченко в интервью "ВЗІБРНА".

В "Арсенале" украинец играет под 35-м номером. В "Манчестер Сити" он играл сначала под 35-м, а затем под 11-м номером. За сборную Украины Зинченко выступает под цифрой номер 17 на спине.