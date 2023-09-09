Петраков: Турция превосходит нас в разы, но мы играли на результат

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился эмоциями после матча квалификации Евро-2024 против команды Турции (1:1).

"Я доволен игроками, их самоотдачей. Самое главное, что они доверяют тренерскому штабу, выполняют все задачи. Игра была ничейная. В раздевалке после игры никто из игроков не был доволен результатом. Но команда на правильном пути.

Я тренирую не сборную Франции или Бразилии. Тренера этих сборных не переживают за результат. А я приехал работать - я хочу помочь армянам, ко мне здесь очень хорошо относятся. Поэтому я переживаю за результат, за ребят. Считаю, что сегодня есть большая заслуга игроков.

Турция больше владела мячом - мы играли на выезде с очень хорошей командой. Она превосходит нас в разы, но мы играли на результат - ничего зазорного в этом нету. Команда использует все силы, которые у нее есть", - сказал Петраков.