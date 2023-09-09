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Потому что я главный тренер, — Петраков грубо ответил журналисту на вопрос о замене в матче

Наши за границей
(1 голосов)
Потому что я главный тренер, — Петраков грубо ответил журналисту на вопрос о замене в матче

ffa.am

Новина українською

Украинский тренер сборной Армении Александр Петраков в присущей ему манере ответил на вопрос журналиста о замене в матче квалификации Евро-2024 с Турцией (1:1):

- Вопрос о Вахане Бичахчане. Была ли связана его замена с тем, что он получил травму – мы видели, что у него были проблемы с рукой. Если нет, то почему так сложилось, что был заменен именно он?

– Почему? Потому что я главный тренер. Вопрос немного странный, по моему мнению. Я принимаю решение, я беру на себя ответственность. А когда вы сидите и не находитесь под давлением, то вам кажется, что можно было сыграть так или иначе. Когда люди сидят на диване и говорят, как нужно сыграть, какие произвести замены – считаю, это неправильно, – сказал Петраков.

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В статье: Турция Александр Петраков Национальная сборная Армении
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Комментарии (3)
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Степан Ставицкий (Энергодар)
09.09.2023 в 10:07
Какое быдло было, такое и осталось
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+1
0
doschukrovno (Ровно)
09.09.2023 в 10:12
Кого маєте на увазі ? Якщо журналіста , то згоден з вами .
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0
0
АлександрEZT (Конотоп)
09.09.2023 в 10:25
Так а що йому втрачати?))
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0
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