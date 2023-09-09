Потому что я главный тренер, — Петраков грубо ответил журналисту на вопрос о замене в матче

Украинский тренер сборной Армении Александр Петраков в присущей ему манере ответил на вопрос журналиста о замене в матче квалификации Евро-2024 с Турцией (1:1):

- Вопрос о Вахане Бичахчане. Была ли связана его замена с тем, что он получил травму – мы видели, что у него были проблемы с рукой. Если нет, то почему так сложилось, что был заменен именно он?

– Почему? Потому что я главный тренер. Вопрос немного странный, по моему мнению. Я принимаю решение, я беру на себя ответственность. А когда вы сидите и не находитесь под давлением, то вам кажется, что можно было сыграть так или иначе. Когда люди сидят на диване и говорят, как нужно сыграть, какие произвести замены – считаю, это неправильно, – сказал Петраков.