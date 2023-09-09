Яремчук: Когда Валенсия играла в финале Лиги чемпионов, я еще под столом ходил
Нападающий хочет принести команде максимум пользы
valenciacf.com
Центральный нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от перехода в "Валенсию".
– Конечно, большая ответственность. Как всегда буду очень много работать для того, чтобы приносить пользу команде и себе, добиваться поставленных перед собой целей. Смотрю только вперед и открыт к тяжелой работе.
- Видел ли "Валенсию" в финале Лиги чемпионов?
– Нет, я еще тогда под столом ходил наверняка.
– Какие впечатления были после того, как приехал в Валенсию?
– Конечно, это очень именитый клуб, очень серьезные фанаты, болельщики, чувствуется дух серьезного клуба с большими традициями и стадионом. Результат иногда давит на то, что нужно всегда выигрывать или приносить хороший результат.
В "Валенсии" играли очень именитые футболисты - Давид Вилья, Давид Силва… Надеюсь, для меня это хороший шаг в моей спортивной карьере, но только время покажет, сделал ли я правильный шаг.
С моей стороны главное – работать, правильно относиться к своему делу, а потом футбол либо отблагодарит, либо скажет, что нужно что-то менять, – сказал Яремчук.
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