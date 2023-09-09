Трубин: Требовалось время на адаптацию в Бенфике, но сейчас я вижу прогресс в своей игре

Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин поделился мнениями по поводу адаптации в новом клубе.

– Честно говоря, первая неделя была очень тяжелой. Потому что все новое для меня: было много стресса, все необычное, новая команда, другой язык, другой тренер, другая тактика.

Все, все по-другому, все не так, как было. Поэтому требовалось время на адаптацию, но сейчас я вижу прогресс в своей игре, психологическом состоянии, даже в бытовых каких-то делах. У меня появляются какие-то связи – там с украинцами, которые тоже живут в Лиссабоне. Так сказать, шаг за шагом адаптируюсь.

Лиссабон очень крутой город. Мне понравилось оно, потому что поблизости есть океан, солнечный город, все такое очень яркое. Конечно, я там не видел все, но то, что видел меня, очень поразило.

– Ты говоришь, что познакомился с украинцами. Что это за коммьюнити?

– Прежде всего, первый, кто говорил мне о помощи – это наш тренер вратарей Рустам Худжамов, потому что он тоже там живет и помогает мне с некоторыми вопросами. Также Андрей Пятов сказал мне, что у него есть знакомый, ранее проживавший в Харькове. И они дают мне контакты украинцев. Все расходится как ниточки. Знаю все больше и больше. И, конечно же, тоже начинаю узнавать людей, живущих в Лиссабоне. Некоторые из клуба помогают, даже не некоторые, а все помогают, дают какие-то контакты, - рассказал 22-летний украинец

Напомним, летом Трубин перешел в португалскую "Бенфику" из "Шахтера".