Яремчук согласился на трансфер в Валенсию только после того, как получил гарантию игрового времени - СМИ
Выбирал для себя лучшие условия
valenciacf.com
Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не сразу согласился на переход в испанский клуб. Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что форвард главным условием поставил наличие игрового времени.
“Когда этот трансфер вообще происходил, то с “Валенсией” проблем не было, потому что они следовали за Рафой Миром из “Севильи”, но стало ясно, что Мир не уйдет. И по профайлу тренеру “Валенсии” нравился Яремчук.
С “Брюгге” проблем тоже не было, потому что они понимают, что заплатили за Яремчука, кажется, 17 миллионов. Они видят, что происходит. Они понимают, что сейчас его хотя бы отдать куда-то – это сократить зарплатную смету, во-вторых – попытаться его засветить в хорошем чемпионате, чтобы кто-то его, возможно, зимой за какие-то деньги купил.
Больше проблем было, как мне рассказывали, с самим Яремчуком, потому что он не был уверен, что будет в этой команде играть. А для него это было главным условием.
Когда ему удалось убедить, что у тебя максимальные шансы иметь в этой команде игровое время и, возможно, начать сезон как основной форвард – тогда он дал свое добро. Что-то за два дня до закрытия европейского трансферного окна”, – рассказал Спиваковский.
Аренда Яремчука в “Валенсию” с “Брюгге” рассчитана до лета следующего года. Контракт нападающего с бельгийцами истекает в июне 2026-го.
Популярное сейчас
- Непобедимый украинец Великовский одержал яркую победу нокаутом. Видео
- Украина сдержала Англию, Италия оступается, Шапаренко может оказаться в Турции. Главные новости за девятое сентября
- Пора менять тренера? Германия - Япония 1:4. Видео голов и обзор матча
- В Динамо раскрыли детали касательно ухода Гармаша
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО