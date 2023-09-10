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Яремчук согласился на трансфер в Валенсию только после того, как получил гарантию игрового времени - СМИ

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Выбирал для себя лучшие условия

Яремчук согласился на трансфер в Валенсию только после того, как получил гарантию игрового времени - СМИ

valenciacf.com

Новина українською

Украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук не сразу согласился на переход в испанский клуб. Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что форвард главным условием поставил наличие игрового времени.

“Когда этот трансфер вообще происходил, то с “Валенсией” проблем не было, потому что они следовали за Рафой Миром из “Севильи”, но стало ясно, что Мир не уйдет. И по профайлу тренеру “Валенсии” нравился Яремчук.

С “Брюгге” проблем тоже не было, потому что они понимают, что заплатили за Яремчука, кажется, 17 миллионов. Они видят, что происходит. Они понимают, что сейчас его хотя бы отдать куда-то – это сократить зарплатную смету, во-вторых – попытаться его засветить в хорошем чемпионате, чтобы кто-то его, возможно, зимой за какие-то деньги купил.

Больше проблем было, как мне рассказывали, с самим Яремчуком, потому что он не был уверен, что будет в этой команде играть. А для него это было главным условием.

Когда ему удалось убедить, что у тебя максимальные шансы иметь в этой команде игровое время и, возможно, начать сезон как основной форвард – тогда он дал свое добро. Что-то за два дня до закрытия европейского трансферного окна”, – рассказал Спиваковский.

Аренда Яремчука в “Валенсию” с “Брюгге” рассчитана до лета следующего года. Контракт нападающего с бельгийцами истекает в июне 2026-го.

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В статье: Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
ТаТоТаке

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