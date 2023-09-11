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Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник

Наши за границей
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Виталий в начале сезона фактически не играет

Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский левый защитник "Эвертона" Виталий Миколенко может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Об этом размышляет английский журналист Пол Браун, его слова проводит Goodison News.

Журналист отмечает, что главный тренер команды Шон Дайч на старте сезона на левом фланге предпочитает использовать 38-летнего Эшли Янга или 21-летнего Нейтана Паттерсона.

В начале сезона украинец еще восстанавливался после травмы, однако тенденция по поводу Миколенко пока такова, что ему пока что достается все меньше времени на поле. Если так пойдет и дальше, то зимой клуб может выставить украинца на трансфер.

Напомним, что в этом сезоне на счету Миколенко всего 1 игра в Кубке английской лиги. В то же время, "Эвертон" в 4-х матчах чемпионата взял только одно очко и сейчас находится в зоне вылета.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
Goodison News

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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
11.09.2023 в 17:31
Правильно. Треба кращу команду Віталію знайти.
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