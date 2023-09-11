Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник
Виталий в начале сезона фактически не играет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский левый защитник "
Об этом размышляет английский журналист Пол Браун, его слова проводит Goodison News.
Журналист отмечает, что главный тренер команды Шон Дайч на старте сезона на левом фланге предпочитает использовать 38-летнего Эшли Янга или 21-летнего Нейтана Паттерсона.
В начале сезона украинец еще восстанавливался после травмы, однако тенденция по поводу Миколенко пока такова, что ему пока что достается все меньше времени на поле. Если так пойдет и дальше, то зимой клуб может выставить украинца на трансфер.
Напомним, что в этом сезоне на счету Миколенко всего 1 игра в Кубке английской лиги. В то же время, "Эвертон" в 4-х матчах чемпионата взял только одно очко и сейчас находится в зоне вылета.
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