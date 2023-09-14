Зинченко: Мудрик пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы моментально хотите результат. Подождите

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказал уверенность, что у вингера "Челси" Михаила Мудрика со временем все будет хорошо в стане "пенсионеров".

"Возможностям Мудрика нет границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят – СМИ и все такое. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан. Михаил пришел из УПЛ сразу в "Челси", а вы тут же хотите результат. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против "Арсенала", но это хороший игрок", – сказал Зинченко.

Напомним, что изрядно критикуемый Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ провел три матча и результативными действиями не отметился.