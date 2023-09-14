Зинченко: Мудрик пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы моментально хотите результат. Подождите
Алекс уверен, что со временем у Михаила все будет хорошо
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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказал уверенность, что у вингера "Челси" Михаила Мудрика со временем все будет хорошо в стане "пенсионеров".
"Возможностям Мудрика нет границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят – СМИ и все такое. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан. Михаил пришел из УПЛ сразу в "Челси", а вы тут же хотите результат. Подождите. Я не желаю ему хорошо играть против "Арсенала", но это хороший игрок", – сказал Зинченко.
Напомним, что изрядно критикуемый Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ провел три матча и результативными действиями не отметился.
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