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Зинченко: Мудрик пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы сразу хотите результат. Подождите

Наши за границей
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Алекс уверен, что со временем у Михаила все будет хорошо

Зинченко: Мудрик пришел из УПЛ сразу в Челси, а вы сразу хотите результат. Подождите

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказал уверенность, что у вингера "Челси" Михаила Мудрика со временем все будет хорошо в стане "пенсионеров".

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"Возможностям Мудрика нет границ, у него невероятные качества. Я знаю, что на него очень сильно давят – СМИ и все такое. Он пришел из УПЛ, которая даже не такая сильная, как 10 лет назад. Раньше было много бразильцев, Фернандиньо, Виллиан.

Михаил пришел из УПЛ сразу в "Челси", а вы сразу хотите результат. Подождите.

Я не желаю ему хорошо играть против "Арсенала", но это хороший игрок", – сказал Зинченко.

Напомним, что ищрядно критикуемый Мудрик в нынешнем сезоне АПЛ провел три матча и результативными действиями не отметился.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Михаил Мудрик
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Источник:
sport.ua

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