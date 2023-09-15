18-летний украинец Фирман продлил контракт с Ювентусом

Украинский хавбек Андрей Фирман подписал новый контракт с " Ювентусом ".

Об этом сообщил сам игрок в соцсетях, отметим, что новый контракт рассчитан до 2025 года.

Фирман родился во Львове. В систему "Юве" вошел в 2019 году, выступая в частности, в команде U-17.

Прошлый сезон он провел в аренде за СПАЛ U-19.