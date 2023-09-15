Яремчук: Надеюсь, что в Валенсии у меня будет стабильность, которой не хватило в Брюгге и Бенфике
Украинец объяснил свой провал в Португалии и Бельгии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих проблемах во время выступлений за "Брюгге" и "Бенфику".
"Что произошло в "Брюгге" и "Бенфике"? Такова жизнь. Первые полгода в "Бенфике" все было хорошо, но потом у меня был коронавирус, началась война в Украине, и все было тяжело.
Нечто подобное произошло со мной в "Брюгге". У меня не было стабильности. Я надеюсь, что в "Валенсии" у меня будет такая стабильность, и я смогу показать себя с лучшей стороны", - сказал Яремчук.
Напомним, в начале сентября Яремчук перешел из "Брюгге" в "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона.
Популярное сейчас
- Бельгия – Украина. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
- Теперь официально. ВСУ освободили Андреевку Донецкой области - Генштаб
- Скрипник: Первые сирены, услышанные в Украине, бразильцы Ворсклы восприняли с улыбкой
- Миколенко зимой может покинуть Эвертон, - источник
- Эффектная жена футболиста сборной Украины предстала в образе модели Playboy. ФОТО
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО