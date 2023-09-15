Яремчук: Надеюсь, что в Валенсии у меня будет стабильность, которой не хватило в Брюгге и Бенфике

Нападающий "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих проблемах во время выступлений за "Брюгге" и "Бенфику".

"Что произошло в "Брюгге" и "Бенфике"? Такова жизнь. Первые полгода в "Бенфике" все было хорошо, но потом у меня был коронавирус, началась война в Украине, и все было тяжело.

Нечто подобное произошло со мной в "Брюгге". У меня не было стабильности. Я надеюсь, что в "Валенсии" у меня будет такая стабильность, и я смогу показать себя с лучшей стороны", - сказал Яремчук.