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Яремчук: Надеюсь, что в Валенсии у меня будет стабильность, которой не хватило в Брюгге и Бенфике

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Украинец объяснил свой провал в Португалии и Бельгии

Яремчук: Надеюсь, что в Валенсии у меня будет стабильность, которой не хватило в Брюгге и Бенфике

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Валенсии" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о своих проблемах во время выступлений за "Брюгге" и "Бенфику".

"Что произошло в "Брюгге" и "Бенфике"? Такова жизнь. Первые полгода в "Бенфике" все было хорошо, но потом у меня был коронавирус, началась война в Украине, и все было тяжело.

Нечто подобное произошло со мной в "Брюгге". У меня не было стабильности. Я надеюсь, что в "Валенсии" у меня будет такая стабильность, и я смогу показать себя с лучшей стороны", - сказал Яремчук.

Напомним, в начале сентября Яремчук перешел из "Брюгге" в "Валенсию" на правах аренды до конца текущего сезона.

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В статье: Валенсия (Испания) Роман Яремчук Брюгге
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Источник:
AS

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